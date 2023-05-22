Онколог Воробьев назвал продукты, которые могут спровоцировать развитие рака

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Врач-онколог Андрей Воробьев перечислил продукты, которые способны спровоцировать развитие рака.

Эксперт отметил, что стоит исключить из рациона продукты, которые подвергаются сильной переработке. Это торты, сухие завтраки, хлеб промышленного производства, соленые закуски, а также морсы и готовые блюда.

Он отметил, что многие люди довольно часто употребляют эти продукты и портят таким образом свое здоровье.

Специалист добавил, что повышенное содержание жира в организме также является причиной развития многих видов онкологии, передает «Царьград».

В свою очередь онколог Маргарита Васильева рассказала, какие симптомы могут указывать на развитие рака печени. Даже на ранней стадии, когда опухоль еще совсем небольшая, у человека могут появиться вздутие живота и отеки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является рак кишечника. Каждый год в России выявляют порядка 600 тысяч новых случаев заболевания.