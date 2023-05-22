Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Онколог Воробьев назвал продукты, которые могут спровоцировать развитие рака

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Еда
Общество
Онколог Воробьев назвал продукты, которые могут спровоцировать развитие рака
Фото: shutterstock

Врач-онколог Андрей Воробьев перечислил продукты, которые способны спровоцировать развитие рака.

Эксперт отметил, что стоит исключить из рациона продукты, которые подвергаются сильной переработке. Это торты, сухие завтраки, хлеб промышленного производства, соленые закуски, а также морсы и готовые блюда.

Он отметил, что многие люди довольно часто употребляют эти продукты и портят таким образом свое здоровье.

Специалист добавил, что повышенное содержание жира в организме также является причиной развития многих видов онкологии, передает «Царьград».

В свою очередь онколог Маргарита Васильева рассказала, какие симптомы могут указывать на развитие рака печени. Даже на ранней стадии, когда опухоль еще совсем небольшая, у человека могут появиться вздутие живота и отеки, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Одним из самых распространенных онкологических заболеваний является рак кишечника. Каждый год в России выявляют порядка 600 тысяч новых случаев заболевания.

Здоровье Онкология Продукты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Преображенский клуб. К 600-летию...
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте