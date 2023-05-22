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Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержит Эрдогана во втором туре выборов

Евгений Белоусов
В мире
Экс-кандидат в президенты Турции Оган поддержит Эрдогана во втором туре выборов
Фото: shutterstock

Бывший кандидат в президенты Турции Синан Оган заявил в понедельник, 22 мая, о планах поддержать действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов.

— Призываю тех, кто голосовал за меня в первом туре 14 мая, отдать свои голоса 28 мая за Реджепа Тайипа Эрдогана, — заявил он.

По словам политика, он встретился с самим Эрдоганом, а также с его соперником Кемалем Кылычдароглу. Однако доводы последнего не убедили Огана, из-за чего он решил оказать поддержку Эрдогану, передает РИА Новости.

Реджеп Тайип Эрдоган набрал в первом туре президентских выборов 49,24 процента голосов. Кылычдароглу смог заполучить в первом туре 45,07 процента голосов.

Центральный избирательный комитет Турции официально подтвердил, что в стране пройдет второй тур президентских выборов. Для того чтобы на выборах в Турции президент был избран в рамках первого тура, одному из кандидатов было необходимо набрать 50 и более процентов голосов.

Сам Эрдоган заявил, что не поменяет своей политики в отношении России и США в случае своего переизбрания на текущих выборах.

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