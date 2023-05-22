«Даже комментировать странно»: Ургант ответил на обвинения в спонсировании ВСУ

Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на обвинения в спонсировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне в Сети появился список из 99 человек, якобы финансово помогающих украинским военным, среди таковых оказалось и имя звезды «Вечернего Урганта».

Телеведущий опубликовал в личном блоге пост, где ответил на попадание в список. Ургант признался, что ситуация странная.

— К сожалению, я ничего не знаю. Я не верю никому, тем более Telegram-каналам. Это даже комментировать странно. Если я буду каждую ложь про себя комментировать, то у меня совсем не будет времени на что-то более важное в моей жизни, — написал Ургант, чьи слова приводит «Стархит».

С момента начала специальной военной операции ряд российских артистов покинул страну. Однако сейчас наблюдается тенденция возвращения многих из них. Издание «Телепрограмма» во вторник, 25 апреля, представило список звезд, которые снова оказались в России.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* недавно заявил, что не планирует возвращаться в Россию. Музыкант не смог скрыть, что с презрением относится к некоторым соотечественникам.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.