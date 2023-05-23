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RusVesna: Колонну бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область засняли на видео

Юлия Курганова

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
Происшествия
RusVesna: Колонну бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область засняли на видео
Фото: president.gov.ua

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлена колонна бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область. Кадры разместил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что съемку вела неонацистская группировка, которая находится в подчинении Главного управления разведки Украины. В ролике можно увидеть стоящие вдоль обочины американские бронетранспортеры MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee. Около техники находятся бойцы с желтыми повязками на шлемах и рукавах.

Видео: Telegram / «Военкоры русской весны»

22 мая группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С 09:00 ВСУ вели обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».

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