Фото: president.gov.ua

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлена колонна бронетехники ВСУ до нападения на Белгородскую область. Кадры разместил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Уточняется, что съемку вела неонацистская группировка, которая находится в подчинении Главного управления разведки Украины. В ролике можно увидеть стоящие вдоль обочины американские бронетранспортеры MRAP International М1224 MaxxPro и внедорожники Humvee. Около техники находятся бойцы с желтыми повязками на шлемах и рукавах.

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Видео: Telegram / «Военкоры русской весны»

22 мая группа украинских диверсантов проникла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. С 09:00 ВСУ вели обстрел этой территории. Подробнее обо всех событиях в округе — в материале «Вечерней Москвы».