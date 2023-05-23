Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Французский журналист Раффрей назвал потери ВСУ самым страшным секретом Зеленского

Араз Салехов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Французский журналист Раффрей назвал потери ВСУ самым страшным секретом Зеленского
Фото: flickr/european_parliament

Количество погибших украинцев на фронте представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Valeurs Actuelles.

— Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло, — заявил обозреватель издания Мериадек Раффрей.

Украинский истеблишмент возмущен обращениями французских инструкторов с вопросами о потерях. Раффрей пишет, что от 40 до 60 процентов обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь, передает издание.

Сотрудники государственной службы медицины катастроф, которая входит в Минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинской армии, скрывая эти факты от родных погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G7 признал потерю Артемовска украинскими войсками. Украинскому лидеру задали вопрос, остается ли город под контролем Киева. Чем обернется потеря Артемовска для Зеленского — в материале «Вечерней Москвы».

Украина Армия Владимир Зеленский
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте