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Количество погибших украинцев на фронте представляет собой нежелательную информацию для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет Valeurs Actuelles.

— Число погибших остается самым страшным секретом президента Владимира Зеленского, хотя, судя по всем внешним данным, нет сомнений в том, что с конца лета число погибших и раненых резко возросло, — заявил обозреватель издания Мериадек Раффрей.

Украинский истеблишмент возмущен обращениями французских инструкторов с вопросами о потерях. Раффрей пишет, что от 40 до 60 процентов обучавшихся на территории Франции солдат ВСУ не выходят на связь, передает издание.

Сотрудники государственной службы медицины катастроф, которая входит в Минздрав Украины, в военном госпитале Херсона тайно изымают для трансплантации органы из тел солдат украинской армии, скрывая эти факты от родных погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе саммита G7 признал потерю Артемовска украинскими войсками. Украинскому лидеру задали вопрос, остается ли город под контролем Киева. Чем обернется потеря Артемовска для Зеленского — в материале «Вечерней Москвы».