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Синоптик Леус предупредил о ливнях и грозе в Москве во вторник

Полина Пашкина

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Погода в Москве
Город
Синоптик Леус предупредил о ливнях и грозе в Москве во вторник
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В Москве сохраняется влияние атмосферного фронта, который проходит с юга на север. В связи с этим в столичном регионе 23 и 24 мая ожидаются грозы и ливни. Об этом рассказал синоптик Михаил Леус.

По его словам, во вторник, 23 мая, в городе будет облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Москвичей ожидают кратковременные дожди, которые местами приобретут ливневый характер. Спрогнозирован юго-восточный ветер со скоростью 3–8 метров в секунду. Температура в столице будет колебаться от 18 до 20 градусов тепла, а в области — от 16 до 21 градуса.

— Атмосферное давление будет падать и составит 749 миллиметров ртутного столба, что немного выше нормы. В среду кратковременный дождь, возможна гроза, днем от 19 до 21 градуса тепла, — сообщил Михаил Леус в Telegram-канале.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что на этой неделе в Москве ожидаются дожди, гроза и температура до плюс 23 градусов. Метеоролог отметила, что самыми неблагоприятными днями будут пятница и суббота.

Метеоролог Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе. По ее словам, всю неделю будет сохраняться переменная облачность.

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