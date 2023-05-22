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Синоптик Позднякова пообещала теплую и дождливую неделю в Москве

Араз Салехов

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Погода в Москве
Город
Синоптик Позднякова пообещала теплую и дождливую неделю в Москве
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

На этой неделе в Москве ожидаются дожди, гроза и температура до плюс 23 градусов. Об этом в понедельник, 22 мая, заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Самыми неблагоприятными днями будут пятница и суббота, потому что мы будем находиться вблизи центра высотного циклона, который к нам подошел с юга, — сказала она.

Ночью температура будет в пределах плюс 10–14 градусов, а днем — плюс 18–23 градуса. По словам метеоролога, температура воздуха в начале недели будет выше климатической нормы, затем она стабилизируется, передает РИА Новости.

С 22 по 23 мая в отдельных районах Москвы может выпасть почти треть месячной нормы осадков. Начавшийся ночью дождь продлится до второй половины дня 22 мая.

В понедельник, 22 мая, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 9–18 градусов.

В Москве до вечера понедельника, 22 мая, объявили «желтый» уровень погодной опасности. Согласно прогнозам синоптиков, в городе ожидается гроза. Погода является потенциально опасной.

Метеоролог Надежда Точенова в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала о погоде в столице на предстоящей неделе. По ее словам, всю неделю будет сохраняться переменная облачность.

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