Росстат: Средняя продолжительность работы россиян на пенсии составляет 7,5 лет

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Средняя продолжительность работы россиян на пенсии составляет 7,5 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В прошлом году он составил 7,47 года. Данный показатель является наибольшим за весь период доступной статистики (с 2011 года — тогда продолжительность стажа после выхода на пенсию составляла шесть лет).

При этом «стандартные» пенсионеры по старости работают в среднем лишь 2,3 года. Это в 2,5 раза меньше показателя из предыдущего исследования за 2020 год (5,82 года), передает издание.

Член Общественной палаты, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов сообщил, что пенсионеры могут заново трудоустроиться, однако при этом они утратят часть пенсии. Уточняется, что пенсионер в таком случае получит статус работающего, но его пенсия будет уже без индексации.

Накопительная часть пенсии складывается из денег, которые перечисляет на специальный счет человека работодатель. Эти средства поступают в фонд — коммерческий или государственный — и инвестируются. Также счет, где копится пенсия, раньше мог самостоятельно пополнять будущий пенсионер. Что такое накопительная пенсия и как узнать ее размер в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».