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ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в «Яндексе»

Лейла Алиева
Общество
ВТБ стал участником консорциума по покупке доли в «Яндексе»
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Банк ВТБ стал участников консорциума по покупке доли в «Яндексе». Об этом во вторник, 23 мая, сообщил глава ВТБ Андрей Костин.

—По поводу «Яндекса», мы участники большого консорциума, да, — сказал он.

При этом размер доли банка еще предстоит обсудить. По словам Костина, сделку с большой вероятностью закроют до конца года, передает ТАСС.

По данным агентства Bloomberg, российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов планируют приобрести компанию «Яндекс», соответствующее предложение уже сделано. Возможная сумма сделки оценивается в 7–7,5 миллиарда долларов.

18 мая Еврокомиссия одобрила покупку разработчика игр Activision Blizzard компанией Microsoft. Сумма сделки составляет 68,7 миллиарда долларов. Совершая покупку, Microsoft будет необходимо выполнить два обязательства сроком на 10 лет.

О намерениях по проведению сделки по объединению Activision Blizzard и Microsoft стало известно в январе 2022 года. В результате слияния Microsoft станет третьей по величине игровой компанией по выручке после Tencent и Sony.

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