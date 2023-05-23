Путин назначил Травникова начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы

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Президент России Владимир Путин назначил начальником управления президента РФ по вопросам госслужбы, кадров и противодействия коррупции Максима Травникова. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

— Назначить Травникова Максима Александровича начальником Управления президента России по вопросам государственной службы, кадров и противодействия коррупции, освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Накануне Путин назначил Сергея Бутина на должность заместителя главы МИД.

Недавно российский лидер освободил от должности заместителя главы МИД РФ по вопросам противодействия терроризму Олега Сыромолотова.

В начале апреля президент подписал указ о назначении Ивана Волынкина послом РФ в Туркмении. Другим указом глава государства освободил от должности посла Александра Блохина, занимавшего пост с 2011 года.

10 марта Путин назначил нового посла России в Кувейте. Им стал бывший глава российской дипломатической миссии в Судане Владимир Желтов. Ранее должность посла России в Кувейте занимал Николай Макаров.