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Столичные службы разметили около 16 тысяч пешеходных переходов в Москве за месяц

Араз Салехов
Город
Столичные службы разметили около 16 тысяч пешеходных переходов в Москве за месяц
Фото: Pixabay

Около 16 тысяч пешеходных переходов разметили в столице за месяц. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Работы стартовали в конце апреля после установления постоянных положительных температур воздуха, в настоящее время разметили уже около 16 тысяч пешеходных переходов при общем плане более 23 тысяч, — сказал он.

В первую очередь обновляют разметку возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров.

Столичные службы начали обновлять в Москве дорожную разметку. Планируется, что новая разметка появится на более чем четырех тысячах дорожных объектов, общая протяженность линий превысит 15 тысяч погонных километров.

Также стартовало благоустройство станции будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) Поклонная. Работы пройдут на улицах 1812 года и Генерала Ермолова, участке Поклонной улицы от дома 4 до дома 17, в Проектируемом проезде № 1138, на территории микрорайона Сетунь от дома 10 до дома 25, во 2-м Мосфильмовском переулке.

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