На горе Эльбрус пропали шесть туристов из Белоруссии

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На горе Эльбрус в ходе экспедиции пропали без вести шесть туристов из Белоруссии. Об этом стало известно во вторник, 23 мая.

Уточняется, что группа альпинистов не зарегистрировала свой маршрут заранее. Они совершали подъем по западному склону горы и перестали выходить на связь. На поиски отправлены восемь спасателей. Готовится вылет спасательного вертолета Ми-8, пишет Telegram-канал «112».

Ранее сообщалось, что туриста эвакуировали с высоты 5,2 тысячи метров на горе Эльбрус. Участие в поисково-спасательной операции приняли 10 человек.

На Эльбрусе планируют восстановить самую высокогорную гостиницу России и бывшего Советского Союза «Приют-11». Крайним сроком завершения работ называют 2025 год. В гостиничном комплексе также разместят спасателей, чтобы они могли быстрее добираться при необходимости до восходящих по южному склону.

25 февраля сообщалось, что участник восхождения на Эльбрус из Читы умер на высоте 4,8 тысячи метров над уровнем моря на склоне горы. Причиной смерти альпиниста 1964 года рождения, по предварительной информации, стал сердечный приступ. Погибший был членом группы из пяти человек.