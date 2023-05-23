СМИ: Пугачева обиделась на Буйнова и Баскова на похоронах Юдашкина

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Во время похорон дизайнера Валентина Юдашкина к певице Алле Пугачевой не подошли ее друзья, чем сильно ее обидели. Об этом сообщает телеканал «Царьград» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией.

По данным журналистов, к Пугачевой не подошли Александр Буйнов, Сергей Зверев и Николай Басков. Источник утверждает, что в день похорон Юдашкина с певицей поздоровался только пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Они все — Басков и Буйнов — отказались. Неизвестно, кто предатель из них. Они все скрылись! Знаете, как будто она всех сейчас перестреляет. Все скрылись! Жалко, что такое отношение было к Алле на похоронах. От Баскова, Буйнова и Зверева я вообще не ожидала, что они к Алле не подойдут, — передает слова источника «Царьград».

6 мая Алла Пугачева посетила церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

На похоронах кутюрье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поцеловал руку Пугачевой.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур в разговоре с «Вечерней Москвой» отметил, что уход Юдашкина стал большой утратой для всей культуры России.