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Путин проведет встречу с президентом республики Сербской Додиком 23 мая

Араз Салехов
Политика
Путин проведет встречу с президентом республики Сербской Додиком 23 мая
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 23 мая проведет встречу с руководителем республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Сегодня целый ряд встреч рабочего характера (запланирован) у президента. Будет президент республики Сербской Додик с рабочим визитом. Сегодня состоятся его переговоры с президентом Путиным, — сказал он.

Встреча состоится в Москве, сообщает РИА Новости.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 24 мая планирует встретиться в Москве с Путиным для обсуждения неурегулированных вопросов.

22 мая премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский премьер проведет в Китае две встречи с правительством республики. Сначала он планирует выступить на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае.

8 мая глава государства в Москве встретился со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Отмечается, что президент Узбекистана прибыл в Москву по приглашению российского лидера.

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