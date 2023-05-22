Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным для обсуждения проблем, «которых не должно быть»

Лейла Алиева
В мире
Лукашенко анонсировал встречу с Путиным для обсуждения проблем, «которых не должно быть»
Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 24 мая планирует встретиться в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения неурегулированных вопросов.

— Как мне докладывает белорусское правительство, ну, почти нет никаких проблем (в отношениях с РФ — прим. «ВМ»). Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которых вообще не должно быть в наших отношениях, — приводит его слова РИА Новости.

6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. По его итогам было принято решение о создании двумя странами концепции безопасности Союзного государства. В документе сформулируют основополагающие задачи взаимодействия сторон.

Также главы государств обсудили результаты совместной работы России и Белоруссии по различным направлениям. Президент РФ отметил, что сделано уже многое. Речь шла о взаимодействии на международной арене и совместном решении вопросов обеспечения безопасности двух государств.

Белоруссия Александр Лукашенко Россия
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте