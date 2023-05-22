Лукашенко анонсировал встречу с Путиным для обсуждения проблем, «которых не должно быть»

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что 24 мая планирует встретиться в Москве с российским коллегой Владимиром Путиным для обсуждения неурегулированных вопросов.

— Как мне докладывает белорусское правительство, ну, почти нет никаких проблем (в отношениях с РФ — прим. «ВМ»). Я вижу по ситуации, что все-таки проблемы есть, нестыковки какие-то. Иногда бюрократизм. Чтобы вот, встречаясь послезавтра в Москве, мы с президентом России Путиным могли обсудить и снять те проблемы, которых вообще не должно быть в наших отношениях, — приводит его слова РИА Новости.

6 апреля Путин и Лукашенко провели заседание Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии. По его итогам было принято решение о создании двумя странами концепции безопасности Союзного государства. В документе сформулируют основополагающие задачи взаимодействия сторон.

Также главы государств обсудили результаты совместной работы России и Белоруссии по различным направлениям. Президент РФ отметил, что сделано уже многое. Речь шла о взаимодействии на международной арене и совместном решении вопросов обеспечения безопасности двух государств.