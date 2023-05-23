Горожанам рассказали о замене остановок наземного транспорта в Москве

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

С начала года в Москве заменили 400 остановок наземного городского транспорта. Об этом во вторник, 23 мая, сообщил заместитель мэра города, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

— Восемь лет назад мы начали размещать современные остановки вместо старых. С 2018 года новые павильоны производят в столице на заводе СВАРЗ. Они хорошо укрывают от непогоды, доказали свою прочность и долговечность за годы эксплуатации, — сказал он.

В общей сложности в этом году установят 1,3 тысячи остановочных павильонов нового типа, а сейчас их уже шесть тысяч по всему городу. При этом к настоящему времени в Москве расположено свыше 10 тысяч остановок, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Сервисный центр «Московского паркинга» начал работу на станции «Текстильщики» Большой кольцевой линии. Так, сотрудники сервисных центров «Московский транспорт» на «Текстильщиках» (выход № 8) проконсультируют по услугам платных парковок, а также помогут подать заявление и расскажут о способах оплаты парковок.

На 25 столичных улицах появились временные велополосы. Такое решение позволит велосипедистам сориентироваться на сложных перекрестках, а водители будут предупреждены о движении велотранспорта.