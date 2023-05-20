Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Временные велополосы появились на 25 улицах Москвы

Араз Салехов
Город
Временные велополосы появились на 25 улицах Москвы
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

На 25 столичных улицах появились временные велополосы. Об этом в субботу, 20 мая, сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— В этом году планируется обустроить 70 километров велополос, из них 60 километров во временной разметке. Сейчас в столице доступно более 470 километров велодорожек, — сказал он.

Такое решение позволит велосипедистам сориентироваться на сложных перекрестках, а водители будут предупреждены о движении велотранспорта, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В апреле Московской административной дорожной инспекцией (МАДИ) было выявлено 1913 случаев парковки автомобилей на велодорожках. Нарушителям пришлось оплатить штраф в размере трех тысяч рублей.

В рамках реализации проекта «Зеленое кольцо» в столице появились новые безопасные и удобные велосипедные маршруты от Профсоюзной улицы до Тимирязевского парка и станции Коптево Московского центрального кольца (МЦК).

Как в столице развивается велоинфраструктура — в материале «Вечерней Москвы».

Транспорт Велосипеды Москва
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Это не ностальгия: почему уехавшие иноагенты пытаются оспорить свой статус

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Дачный признак настоящей любви

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Отставка после банкета: жену бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера уволили

Дмитрий Толкачев
Дмитрий Толкачев

Насколько привлекательна сегодня профессия спортсмена?

Все мнения
О проекте