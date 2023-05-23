Reuters: Raiffeisen намерен передать российское подразделение акционерам

Фото: shutterstock

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) пытается вывести из своего состава российскую «дочку». Об этом во вторник, 23 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Однако это решение потребует одобрения со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Вашингтона. В случае успешного выделения российской «дочки» Raiffeisen в Вене будет зарегистрирована новая компания, ее акционерами станут текущие владельцы ценных бумаг RBI, передает издание.

В начале мая Raiffeisenbank International (RBI) закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, кроме «Райффайзенбанка». Кроме того, австрийская группа снизила свою деловую активность в России.

«Райффайзенбанк» с 10 апреля прекратил оформление зарплатных карт на территории России. Отмечается, что это решение было принято банком после анализа рыночной конъюнктуры и предпочтений клиентов.

3 марта «Райффайзенбанк» объявил о приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Данные ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей.