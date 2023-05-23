Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Reuters: Raiffeisen намерен передать российское подразделение акционерам

Араз Салехов
Экономика
Reuters: Raiffeisen намерен передать российское подразделение акционерам
Фото: shutterstock

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) пытается вывести из своего состава российскую «дочку». Об этом во вторник, 23 мая, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Однако это решение потребует одобрения со стороны Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Вашингтона. В случае успешного выделения российской «дочки» Raiffeisen в Вене будет зарегистрирована новая компания, ее акционерами станут текущие владельцы ценных бумаг RBI, передает издание.

В начале мая Raiffeisenbank International (RBI) закрыла корреспондентские счета всем российским банкам, кроме «Райффайзенбанка». Кроме того, австрийская группа снизила свою деловую активность в России.

«Райффайзенбанк» с 10 апреля прекратил оформление зарплатных карт на территории России. Отмечается, что это решение было принято банком после анализа рыночной конъюнктуры и предпочтений клиентов.

3 марта «Райффайзенбанк» объявил о приостановке открытия счетов новым юридическим лицам и дополнительных валютных счетов действующим корпоративным клиентам. Данные ограничения распространяются и на индивидуальных предпринимателей.

Банки Россия Австрия
Эксклюзивы
Вечерка ТВ
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Кто больше сопереживает больному — лечащий врач или чат-бот

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Учимся видеть солнечный свет: как мы изменились после пандемии

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Блудные сыны: зачем «поуехавшие» хотят снять с себя статус иноагента

Ирина Трасковецкая
Ирина Трасковецкая

Как меняется район Северное Тушино

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Пример дружбы и взаимовыручки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

С книгой живется лучше

Никита Миронов
Никита Миронов

Террором заниматься не будем: глава украинской военной разведки Буданов попал в эпицентр скандала

Все мнения
О проекте