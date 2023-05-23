Музей «Г.О.Р.А.» подготовил праздничную программу ко Дню пограничника

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, парк Победы Карта всех событий

Филиал Музея Победы на Поклонной горе — «Г.О.Р.А.» 28 мая подготовит праздничную программу, посвященную Дню пограничника. Об этом во вторник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

Начнется торжественная программа с церемонии поднятия флага береговой охраны, в которой примут участие ветераны морского флота. Также гости музея возложат цветы к памятнику погибшим в 1941–1942 годах под Москвой морякам.

Далее запланированы мастер-классы и концерты. Так, в 13:30 посетителям предложат сделать поделки из бумаги, а также попробовать свои силы в сборке-разборке автомата Калашникова. В 14:00 начнется концерт, в ходе которого свои программы представят ансамбли «Семицветик» и «Мультикейс», а также творческий коллектив «Музыкальная дорожка». После трехчасовой программы все желающие смогут посмотреть фильм «Застава в горах» 1953 года выпуска.

В четверг, 25 мая, в Музее Победы пройдет премьера картины «Танкист №1», посвященной главному маршалу бронетанковых войск Амазаспу Бабаджаняну, дошедшему во время Великой Отечественной войны до Рейхстага. Его называют основоположником современной теории этого рода войск.