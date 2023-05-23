Медведев: НАТО несерьезно относится к угрозе начала ядерной войны

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НАТО не относится к возможности начала в мире ядерной войны серьезно, это видно по проводимой альянсом политике. Такое заявление сделал во вторник, 23 мая, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

— Иначе бы НАТО не поставляло такого опасного оружия украинскому режиму. Значит, видимо, они считают, что ядерный конфликт, или ядерный апокалипсис, невозможен, потому что он невозможен никогда, — отметил он.

По словам Медведева, никто не знает точки невозврата в такой ситуации. События могут пойти по непредсказуемому сценарию, а вся ответственность ляжет именно на Североатлантический альянс, передает слова зампреда RT.

Вице-премьер крымского правительства — постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что американские власти, одобрив применение американской авиации против Крыма, дали согласие на «развязывание ядерной войны». Он заверил, что Кремль даст ответ на поставки американских боевых самолетов Украине.

Политолог Юрий Светов заявил «Вечерней Москве», что слова президента США Джо Байдена о том, что он якобы выступает за мирное урегулирование украинского конфликта, являются всего лишь блефом. Если бы Вашингтон хотел мира, то поставки оружия на Украину прекратились бы мгновенно.