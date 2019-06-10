Ученые нашли способ превратить «сов» в «жаворонков»

Ученые из Австралии и Великобритании разработали ряд рекомендаций, благодаря которым можно изменить циркадные ритмы людей, привыкших поздно ложиться и вставать. По словам исследователей, превращение из «сов» в «жаворонков» позволит улучшить психическое самочувствие и повысит производительность труда, передает издание Sleep Medicine.

— Результаты наших исследований указывают на возможность простого поэтапного изменения режима дня у сов без использования лекарств, что приведет к улучшению психического здоровья и уменьшению сонливости, а также позволит достичь максимальной производительности труда в дневное время, — рассказала ведущий исследователь, доктор Элиза Фейсер-Чайлдс.

Согласно рекомендациям, следует просыпаться при максимальном освещении на два–три часа раньше обычного и вскоре после этого завтракать. Обед следует установить в одно и то же время, а ужинать нужно не позднее семи вечера. При этом поддержание нового режима происходит как в будние, так и в выходные дни.

22 участника, привлеченные к эксперименту, отменили повышение физической и мозговой активности в утренние часы, а пик их активности сместился на дневные. Кроме того, было отмечено снижение уровней депрессии и стресса.

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