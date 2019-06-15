Лучшим столичным медицинским работникам вручили награды
В преддверии Дня медицинского работника, который отмечается 16 июня, лучших столичных специалистов в области медицины наградили памятными нагрудными знаками.
Медали были вручены за заслуги в области здравоохранения и многолетний доблестный труд, сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.
Знаки «Отличник здравоохранения» получили заместитель главного врача по хирургической помощи городской клинической больницы имени В.М. Буянова Саркис Асратян, специалист отдела дежурных судебно-медицинских экспертов Бюро судебно-медицинской экспертизы Депздрава Татьяна Конопля, главный врач психиатрической клинической больницы № 1 имени Н.А. Алексеева Георгий Костюков.
Награды также получили главный врач инфекционной клинической больницы № 2 Светлана Краснова, заместитель главного врача по общим вопросам городской клинической больницы № 1 имени Н.И. Пирогова Светлана Родионова и главный врач городской поликлиники № 62 Наталья Суворова.
Кроме того, за профессионализм и высокую оценку пациентского общества были объявлены благодарности. Их получили четыре специалиста: врач ультразвуковой диагностики диагностического центра № 5 Марина Борисова, медицинская сестра процедурной филиала № 1 детской городской поликлиники № 145 Наталья Гурьянова, фельдшер специализированной выездной бригады скорой медицинской помощи анестезиологии и реанимации подстанции № 15 станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Алексей Рыдин и врач-нейрохирург городской клинической больницы имени Ф.И. Иноземцева Гиа Шагигун.
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