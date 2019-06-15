Пассажиров метро предупредили о возможных ограничениях на станциях
Пресс-служба Московского метрополитена опубликовала сообщение в социальной сети Тwitter, предупреждающее пассажиров о возможных ограничениях входа и выхода на некоторых станциях.
Такие меры предосторожности связаны с тем, что в 19:00 в СК «Лужники» состоится концерт рок-группы Muse.
Сегодня в 19:00 в СК «Лужники» состоится концерт рок-группы #MUSE. До спорткомплекса удобнее добираться через станции #мосметро «Спортивная», «Воробьёвы горы» и #МЦК Лужники. Хорошего вечера!— Московское метро (@MetroOperativno) 15 июня 2019 г.
В сообщении уточняется, что по требованию полиции на станциях, расположенных рядом с СК «Лужники», могут происходить ситуативные ограничения входа и выхода.
Будьте внимательны: по требованию полиции на станциях #мосметро, расположенных рядом с СК «Лужники», возможны ситуативные ограничения входа/выхода. Просим вас выполнять требования сотрудников полиции и метрополитена, а также соблюдать порядок.— Московское метро (@MetroOperativno) 15 июня 2019 г.
Граждан призывают соблюдать порядок и выполнять все требования сотрудников полиции и метрополитена.
Кроме того, пассажирам рекомендуют заранее приобретать билеты на обратную поездку, так как это позволит существенно сэкономить время в пути после завершения мероприятия.
Рекомендуем покупать билеты на обратную поездку в метро заранее. Это поможет сэкономить время в пути после окончания мероприятия.— Московское метро (@MetroOperativno) 15 июня 2019 г.
Напоминаем, что в связи с концертом изменится и интервал, с которым будут курсировать «Ласточки» на Московском центральном кольце (МЦК).
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