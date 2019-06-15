Дочь Александра Малинина и Ольги Зарубиной представила будущего мужа

Певица Ольга Зарубина в программе «Секрет на миллион» на НТВ рассказала, как дочь Кира тяжело переживала, что ее родной отец Александр Малинин не хочет с ней общаться. Но сейчас в ее жизни все хорошо, у нее появился любимый мужчина, они были помолвлены зимой и вскоре должны пожениться. Кира впервые на телевидении показала своего будущего мужа.

Она рассказала, что обратила на него внимание и быстро влюбилась, так как он сильно похож на Александра Малинина. Джошуа Суливанну 42 года, у него есть уже пятеро детей от разных женщин, и он хочет, чтобы Кира родила ему еще ребенка. Влюбленные поделились, что каждый день, проведенный вместе, для них — праздник.

— Мне очень повезло с Джошуа. Он мне во всем помогает. Я вообще не убираюсь дома, и готовим мы по очереди. Мне с ним очень хорошо, — рассказала Кира.

Пара живет в Америке в Сиэтле в своем доме. Джошуа работает строителем, а Кира хочет стать дизайнером, пока она шьет одежду только для себя. Они еще не решили, где сыграют свадьбу — в Америке или России. Однако Ольга Зарубина считает, что дочь вряд ли пригласит на свадьбу Александра Малинина, так как не может простить его до сих пор.

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