Водянова назвала слова Малышевой о детях-«кретинах» недопустимыми
Основатель фонда «Обнаженные сердца» и модель Наталья Водянова считает высказывания телеведущей и медика Елены Малышевой, которая назвала детей с умственной отсталостью «кретинами», неэтичными, оскорбительными и недопустимыми.
Ранее ведущая передачи «Жить здорово!» на Первом канале назвала «кретинами» детей, у которых имеется умственная отсталость. Елена Малышева утверждает, что слово «кретин» является медицинским термином, это диагноз. Она предложила обсудить в ходе программы тему «Откуда берутся дети-кретины?». Также в заставке передачи появилась надпись «Мой ребенок — идиот».
— Фонд «Обнаженные сердца» и я лично возмущены появлением на Первом канале программы Елены Малышевой с темой «Откуда берутся кретины?». Мы считаем этически недопустимым использование устаревшей терминологии, содержащей оскорбительные для человека формулировки, — сказала Наталья Водянова корреспонденту ТАСС.
Она отметила, что появление такой программы на российском телевидении «отбрасывает» на несколько десятков лет назад наше общество. Модель добавила, что очень важно научиться видеть человека с его уникальными особенностями, а только потом замечать его диагноз. Наталья Водянова считает, что следует исключить вообще употребление некорректных терминов.
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