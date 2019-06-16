Эксперты рассказали, как спастись от диабета за две минуты
Сотрудники Абердинского университета в Шотландии провели исследование и заявили, что всего две минуты в неделю могут значительно снизить риск диабета.
В эксперименте приняли участие добровольцы с избыточным весом, попадающие в группу риска по диабету. На протяжении восьми недель участники интенсивно занимались на велотренажере дважды в неделю, делая 10 подходов по шесть секунд.
По словам специалистов, краткие напряженные тренировки столь же эффективны, как и ежедневная 30-минутная умеренная активность. Оказалось, что таких нагрузок вполне достаточно для того, чтобы улучшить состояние сердечно-сосудистой системы и повысить способность организма очищать кровь от сахара, сообщает «МедикФорум».
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