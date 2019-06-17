Машинист стал одной из самых востребованных профессий в метро среди москвичей
Одной из наиболее востребованных среди москвичей профессий в столичном метро стал машинист. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов.
— Среди самых востребованных вакансий, которые интересуют москвичей, — машинист, кассир и инспектор службы безопасности, — отметил он.
Максим Ликсутов подчеркнул, что с момента открытия в Контактный центр метро обратились около 33 тысяч соискателей, передает РИА Новости.
В среднем операторы центра обрабатывают в неделю около 1,2 тысячи обращений. Всего с момента запуска сервиса его специалистами было дано почти 24 тысячи развернутых консультаций.
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