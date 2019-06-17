Московские школы поучаствуют в телемарафоне «Мой цифровой выпускной»
Образовательный телеканал города Москвы запускает марафон, в котором примут участие директора школ, учителя, школьники и их родители. В рамках проекта будут освещены темы, касающиеся образования будущего. Съемки марафона будут проходить в студии МосОбрТВ, где гости и эксперты смогут обсудить, какие нововведения должны появиться в школах для улучшения качества обучения.
Школы разных частей Москвы смогут объединиться благодаря репортажам и трансляциям торжественных церемоний и прямым включениям с выпускных вечеров в парке Горького.
Телемарафон «Мой цифровой выпускной» стартует двадцатого июня в 17:00. А еще для выпускников будет проведен конкурс селфи в социальных сетях. Лучшие фото покажут в эфире Московского образовательного телеканала и в социальных сетях Департамента образования и науки, сообщает Информационный центр правительства Москвы.
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