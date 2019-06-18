Евгений Герасимов призвал не запрещать людям гладить памятники в метро
Председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил о необходимости постараться сохранить традицию гладить статуи в столичной подземке для привлечения удачи.
Своей позицией по вопросу депутат поделился после того, как в пресс-службе музея архитектуры имени Щусева выразили совершенно противоположное мнение: скульптуры надлежит оставить в покое, поскольку чрезвычайное внимание со стороны пассажиров попросту способствует их разрушению. При этом восстановить или воссоздать памятники архитектуры, насчитывающие больше 80 лет и отлитые по уникальной, не сохранившейся форме, едва ли представляется возможным.
Тем не менее парламентарий убежден, что «сами скульптуры предполагают, чтобы люди подошли и погладили». Причем, отмечает он, подобные традиции соблюдаются во всем мире.
— Я бы по возможности сохранил такое человеческое желание погладить и верить в то, что твои желания сбудутся, — добавил Герасимов.
Председатель комиссии Мосгордумы также подчеркнул, что необходимо выяснить, насколько монументы затерты и повреждены. Об этом пишет РИА Новости.
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