Авиакомпания опровергла слова Киркорова о жесткой посадке самолета в Домодедове
Представители пресс-службы авиакомпании, совершавшей рейс из Варны в Москву, опровергли информацию о жесткой посадке самолета в аэропорту Домодедово.
Напомним, что на борту находился российский певец болгарского происхождения Филипп Киркоров. Именно он и сообщил журналистам о «некомфортной посадке».
В авиакомпании сообщили, что все прошло в штатном режиме.
— Информация не соответствует действительности. Самолет действительно уходил на второй круг из-за ветра по решению командира воздушного судна. Посадка прошла в штатном режиме, — приводит сообщение от пресс-службы авиакомпании агентство городских новостей «Москва».
Там добавили, что самолет уже вылетел следующим рейсом, как это и было обозначено в расписании.
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