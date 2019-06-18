Полковник и тонны купюр: пять самых острых вопросов по делу Дмитрия Захарченко

1. Почему Захарченко осудили за взятку всего в 3 миллиона рублей при том, что изъято у него было полторы тонны купюр?

Владимир Ботнев, декан факультета государственного и муниципального управления института государственной службы и управления российской академии народного хозяйства и государственной службы «РАНХиГС»:

— Было установлено, что Дмитрий Захарченко как должностное лицо взял 3 миллиона рублей в качестве взятки за какое-либо действие, либо бездействие. Ему дали меченые купюры, и, собственно, с этими же деньгами бывшего полковника МВД и «поймали». Миллиарды, которые изъяли из его квартиры, — это совершенно другие деньги. Возможно, они имеют непосредственное отношение к делу, однако не установлено, что оставшиеся миллиарды тоже были получены в результате взятки. Ведь это могут быть незаконно обналиченные или похищенные средства. И если подтвердится, что другие деньги, найденные при обыске, — воровство из бюджета, то Захарченко будут судить еще по одной статье (статья 160 Уголовного кодекса РФ — прим. «ВМ»).

СПРАВКА

Бывшего сотрудника антикоррупционного управления МВД Дмитрия Захарченко судят по части 6 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Согласно этой статье, обвиняемый наказывается штрафом в размере от восьмидесятикратной до стократной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.

2. Куда делись конфискованные 9 миллиардов рублей?

Сергей Пашин, федеральный судья в отставке, заслуженный юрист Российской Федерации:

— В самом общем виде средства направляются в государственный бюджет, а до этого хранятся в банке или другой кредитной организации, имеющей лицензию. Практически занимается этим Федеральное агентство по управлению государственным имуществом на основании судебного решения. Средства помещены на счет, распоряжается им Федеральное агентство. Эти деньги не включаются в государственный бюджет отдельной строкой. И уже агентство будет решать, как поступать с ценностями. Кроме того, есть отдельное постановление правительства Российской Федерации от 2012 года по работе с ценностями, которые поступают от работы с уголовными делами.

СПРАВКА

По информации Следственного комитета Российской Федерации, более 9 миллиардов рублей, найденных в квартирах Дмитрия Захарченко, уже перечислены в бюджет. 13 квартир, четыре автомобиля, 14 машино-мест и полукилограммовый слиток золота бывшего полковника МВД обратили в доход государства еще в прошлом году.

КСТАТИ

Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 23 августа 2012 года № 848, реализация или уничтожение вещественных доказательств, которые затруднительно хранить на протяжении уголовного дела (громоздкие или скоропортящиеся), также ложится на плечи Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

3. Может ли Захарченко выйти по условно-досрочному освобождению?

Анатолий Мясников, адвокат:

— Если в деле бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко имеются потерпевшие, то обязательным условием для условно-досрочного освобождения должно быть возмещение нанесенного ущерба. Помимо этого, отсидеть он должен будет не полсрока, а две трети срока. Грубо говоря, отсидит десять лет — останется три.

Есть статьи УК РФ, по которым не предусмотрено условно-досрочное освобождение вообще — это 210-я («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») или 205-я («Террористический акт»). Но если он не был осужден по этим статьям и хотя бы частично возместит ущерб потерпевшим, то не исключено, что его могут отпустить по УДО.

Что касается срока, который дали Дмитрию Захарченко, отмечу, что, если бы он признал вину, раскаялся во всем, может быть, еще кого-то разоблачил бы в каких-то преступлениях, тогда бы ему дали, например, восемь лет лишения свободы.

А так как Захарченко не признавался, потому ему и дали 13 лет. Если в целом брать уголовную статистику по России, то такой срок вполне предсказуем.

КСТАТИ

В конце прошлого года депутаты Государственной думы приняли закон, направленный на повышение эффективности системы мер социальной адаптации осужденных.

Законом устанавливаются сокращенные сроки для замены лишения свободы принудительными работами в сравнении со сроками, которые необходимы для замены лишения свободы более мягкими видами наказания или для условно-досрочного освобождения. Такой механизм предоставит осужденному, при хорошем поведении, в первую очередь, право на замену наказания принудительными работами, а в дальнейшем — на условно-досрочное освобождение.

4. Почему следствие не установило происхождение денег, найденных у Захарченко?

Кирилл Кабанов, председатель национального антикоррупционного комитета:

— На сегодняшний момент конкретное происхождение огромной суммы денег, найденных у Захарченко, установить практически невозможно. Не думаю, что найдутся желающие заявить о том, что Захарченко отобрал у них деньги, полученные за счет «крышевания» из-за участия в криминальном бизнесе. Обе стороны заинтересованы в том, чтобы правосудие не узнало о противоправной деятельности. Одни не хотят, чтобы их «поймали», а другие не хотят «ловить» за деньги, которые они в результате дачи взятки получают. Соответственно, доказать криминальное происхождение денег практически невозможно.

Поэтому на сегодняшний день вносятся поправки в законодательство, согласно которым основанием для изъятия денежных средств будет являться отсутствие их декларирования. Если человек не может объяснить законность происхождения, то правоохранители могут их изъять после того, как суд примет решение о незаконности денежных средств.

Когда вопрос стоит о столь крупных суммах, о таких коррупционных связях, все, кто находится в этом деле, начиная простыми оперативниками и заканчивая следователями и судьей, попадают в ситуацию коррупционного риска.

Поэтому сегодня происхождение денег, найденных у Захарченко, неизвестно. Вряд ли человек, который дал ему эти деньги, захочет заявить о себе. А его родственники тоже ничего об этом не говорят.

При этом самого Захарченко судят не за то, что у него нашли склад с 9 миллиардами рублей в разной валюте. Судят его за получение взятки в особо крупном размере и воспрепятствование правосудию.

Кстати, в Европе и США все еще строже — за нахождение у гражданина огромного количества наличных непонятного происхождения могут осудить. Если гражданин не в состоянии доказать, откуда у него появились несметные суммы денег, в отношении него возбуждается уголовное дело. И Россия уже двигается по той же дорожке.

5.Почему дело не вернули на доследование?

Жан Семенов, юрист:

— Действительно, на предварительных слушаниях адвокаты просили вернуть дело Захарченко на доследование, считая обвинение путаным, неясным и противоречивым. Но судья не увидела для этого оснований, все, о чем говорил адвокат Захарченко, не было подтверждено. Суд посчитал, что вернуть на доследование прокурору материалы уголовного дела нецелесообразно. Отмечу, что приговор Захарченко, согласно которому ему присуждается 13 лет колонии и штраф в размере 117 миллионов рублей, еще не вступил в законную силу, не прошел апелляцию и может подлежать обжалованию. Безусловно, защита бывшего полковника обжалует судебный приговор в апелляционном порядке. Приговор вступит в силу, когда пройдет вторую инстанцию (первая — районный суд), где решение суда будут оспаривать. Решение суда и приговор вступают в законную силу только после второй инстанции. Пока все остается так, как есть: Захарченко невиновен, он просто подсудимый. Я не сомневаюсь, что апелляция примет решение в пользу обвинения.

СПРАВКА

В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в обвинительном заключении следователь должен обязательно указать существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, значимые для уголовного дела. Если какие-то из обстоятельств не указаны, то обвинение считается неконкретным, и уголовное дело должно быть возвращено прокурору, согласно с частью 1 статьи 237 УПК РФ. В случае возвращения прокурором дела следователю срок производства следственных и иных процессуальных действий не может превышать месяца со дня поступления.

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