Кабмин предложил сделать задания ЕГЭ индивидуальными
Российское правительство направило парламенту доклад о политике в сфере образования, в котором в числе прочего содержится предложение сделать индивидуальными задания единого государственного экзамена и основного государственного экзамена.
Авторы доклада полагают, что «автоматическая генерация индивидуальных вариантов контрольных измерительных материалов» поспособствует дальнейшему совершенствованию и развитию общего образования.
При этом сроки возможного введения индивидуальных заданий ЕГЭ и ОГЭ не указаны. В Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки анонсировали ответ на данный вопрос позднее, сообщают «Известия».
Тем временем заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что элементы единого государственного экзамена необходимо вводить уже в начальной школе.
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