Прокуратура начала активно проверять рестораны и торговые центры из-за жары

Как сообщили в прокуратуре, рейды проводятся регулярно.

При этом, если большинство ведомств проводят проверки планово, то прокуратура — надзорный орган, который имеет право выйти на любой объект в любое время и проверить, не нарушаются ли правила пожарной безопасности.

— Регулярно к нам поступают жалобы от жителей, — рассказывает помощник хамовнического межрайонного прокурора Александр Шучин. — Кто-то жалуется на плохую еду, кто-то — на пожарную безопасность. Поэтому мы реагируем на эти заявления и сразу же выходим на проверку.

В этот раз по одной из поступившей жалоб Александр Шучин вместе с инспектором надзорной деятельности Управления по ЦАО Главного управления МЧС России по городу Москве Иваном Тония отправились проверять один из ресторанов в Большом Саввинском переулке. Корреспондент «Вечерней Москвы» присоединился к рейду.

Войдя в заведение, просим официанта позвать управляющего. Пара минут ожидания, и к нам выходит менеджер.

— Вот решение о проведении проверки, ознакомьтесь, пожалуйста, — Александр Шучин демонстрирует официальную бумагу.

А инспектор Иван Тония просит предъявить документацию по пожарной безопасности. Управляющий ресторана приносит несколько папок.

Какое-то время уходит на изучение. Оказывается, что система пожарной безопасности не обслуживается сотрудниками заведения. Иван Тония объясняет, что в заведении должен быть назначен ответственный за пожарную безопасность, который и отвечает за данное направление. К сожалению, в ресторане этого не сделали.

Помощник хамовнического межрайонного прокурора Александр Шучин проверяют ресторан в центре столицы Фото: Светлана Колоскова, "Вечерняя Москва"

Проверяющие идут дальше осматривать служебные помещения. Особое внимание уделяется датчикам пожарной сигнализации и эвакуационным выходам. И здесь проверяющие выявляют несколько нарушений. Например, на кухне газовые баллоны хранятся в свободном доступе.

— Это нарушение, — поясняет Иван Тония. — Газовые баллоны должны храниться в специальной пристройке, которая запирается на замок и оборудована жалюзи для проветривания. При этом на пристройке должна быть предупреждающая надпись: «Огнеопасно. Газ».

Один из эвакуационных выходов заставлен коробками, что затрудняет проход.

— Как же здесь пройдут сотрудники, если случится пожар? — интересуется помощник прокурора.

— У нас каждый день текучка, поступает много продуктов и не успеваем разбирать, — оправдывается менеджер.

Но нарушения есть нарушения, и они все фиксируются проверяющими.

— Теперь в точку общепита будет направлено представление с требованием устранить недостатки в месячный срок, — констатирует помощник хамовнического межрайонного прокурора Александр Шучин. — Потом будет проведена повторная проверка, чтобы проверить, как исполнены предписания.

Если администрация ресторана не исправит нарушения в установленный срок, то будут применяться более строгие меры.

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