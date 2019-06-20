Первый этап олимпиады «Современный московский учитель» завершился в столице

В столице прошел первый этап олимпиады «Современный московский учитель» — конкурс, на котором отмечают заслуги педагогов, активно применяющих информационные технологии в образовательном процессе. Об этом в четверг, 20 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
В первом этапе олимпиады, который начался 15 апреля, участвовали 2730 учителей. Им нужно было за 40 минут ответить на 16 вопросов о работе современных информационных систем, мобильных устройствах, облачных сервисах, а также «Московской электронной школе» (МЭШ).
— Во второй тур, который будет проходить с 21 по 25 июня, прошли 280 человек. Им предстоит выполнить тематические задания и написать эссе на тему «Наука, IT, образование», — сообщается на сайте.
Финал олимпиады пройдет 29 августа, сам же конкурс завершится 1 сентября. В ходе состязания педагоги разработают сценарий урока для МЭШ. Имена победителей объявят на Московском международном форуме «Город образования-2019».
Олимпиада «Современный московский учитель» уже во второй раз проходит в столице. В 2018 году в конкурсе соревновались свыше 2 тысяч учителей, 11 из них стали победителями и лауреатами. Они выиграли поездку в Германию, в город Штутгарт, где посетили современные высокотехнологичные предприятия.
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