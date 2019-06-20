Возгорание произошло на чердаке жилого здания в Москве
• 11:42 • 20 июня 2019
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Пожарные начали ликвидировать возгорание
Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»
На улице Шухова, дом 5, произошел пожар. Об этом сообщили в Twitter МЧС России по городу Москве.
ул. Шухова, д. 5— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 20 июня 2019 г.
произошло возгорание на чердаке 5-ти этажного жилого дома, на площади 50 кв.метров.
Незамедлительно прибывшие подразделения приступили к ликвидации пожара.
Сведений о пострадавших не поступало.
Возгорание произошло на чердаке пятиэтажного жилого дома. На место происшествия моментально выдвинулась пожарная бригада. Началась ликвидация возгорания площадью 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.
В связи с работами по тушению огня водителей просят искать пути объезда.
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