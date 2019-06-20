Модернизацию системы ПРО Москвы завершат в 2022 году
Согласно имеющимся данным, только в этом году Министерство обороны Российской Федерации планирует получить по гособоронзаказу полтора триллиона рублей.
При этом более 70 процентов этой суммы будет направлено на серийные закупки самой современной боевой техники.
Как заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии министерства по реализации государственного оборонного заказа и исполнения «майских указов» президента России Владимира Путина, эту работу в ведомстве намерены выполнить за ближайшие три года.
— В 2022 году планируется завершить модернизацию системы противоракетной обороны Москвы, — подчеркнул Сергей Шойгу.
Напомним, что на данный момент столицу обороняет комплекс А-135 «Амур». Его составные части находятся в Софрино, Наро-Фоминске, Пушкино и Балашихе.
«Амур» способен поражать межконтинентальные баллистические ракеты противника как вне атмосферы, так и на ближних подступах, а также отличать тяжелые боеголовки МБР от маскирующих ложных целей при помощи стрельбовых радиолокаторов. Сменить его должен комплекс А-235 «Нудоль».
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