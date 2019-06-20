Банкир Владимир Коган скончался после полутора месяцев в реанимации
В четверг, 20 июня, стало известно о смерти председателя наблюдательного совета банка «Уралсиб» Владимира Когана. Он скончался на 57-м году жизни.
О смерти бизнесмена сообщили представители его семьи.
— Владимир ушел из жизни, — сказала, не раскрыв причину смерти Когана, его родственница Ирина Волина.
По сообщению ряда СМИ, в прошлом году Коган перенес инсульт.
Как передает Telegram-канал Baza, Владимир Коган умер вечером в среду, 19 июня, в одной из частных клиник столицы. Отмечается, что предприниматель последние полтора месяца находился в реанимации без сознания.
СПРАВКА «ВМ»
Владимир Коган — российский банкир, владелец контрольного пакета акций, председатель наблюдательного совета банка «Уралсиб», бывший совладелец Промышленно-строительного банка Санкт-Петербурга, государственный деятель. Директор департамента строительства Министерства регионального развития с 2008 по 2011 год, в период с июля по декабрь 2012 года — замминистра регионального развития, руководитель Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. В 2018 году попал в список Forbes как один из богатейших людей России (его состояние — 1,1 миллиарда долларов США), заняв в рейтинге 91 позицию.
Читайте также: Президент Турции Эрдоган заявил, что бывший глава Египта Мурси был убит