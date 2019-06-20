Ушел из жизни дипломат Леонид Замятин
На 97-м году жизни скончался советский государственный и общественно-политический деятель, дипломат Леонид Замятин. Такую информацию распространил официальный сайт Министерства иностранных дел России.
В сообщении внешнеполитического ведомства отмечается, что выдающийся дипломат умер на 97-м году жизни в среду, 19 июня. При этом причина смерти не указана.
Коллеги вспоминают Замятина теплыми словами:
— Он был самоотверженным человеком, — рассказал корреспонденту «ВМ» советский государственный деятель и дипломат Николай Луньков. — С ним мы прошли многое, вместе работали в Великобритании. Он был отзывчивым всегда. Мы дружили семьями. К сожалению, в последние годы мы не общались, но я помню только лучшее. Светлая ему память.
СПРАВКА «ВМ»
Леонид Замятин родился в Краснодарском крае в 1922 году. Окончил Московский авиационный институт и высшую дипломатическую школу МИД СССР. Работал в МИД с 1946 года. В начале 1960-х годов занял пост постоянного представителя СССР в Международном агентстве по атомной энергии. В 1970-е годы возглавлял ТАСС, а с 1986 по 1991 год был Чрезвычайным и Полномочным Послом Советского Союза в Великобритании. Кроме того, Замятин неоднократно выступал участником и комментатором в программах советского телевидения, посвященных внешнеполитической тематике.
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