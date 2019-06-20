Племянница Людмилы Зыкиной рассказала о ненависти к помощнице артистки

Екатерина Зыкина, племянница артистки Людмилы Зыкиной, рассказала о своем неприязненном отношении к помощнице звезды Татьяны Свинковой. Она считает женщину мошенницей.

Уже долгое время между родственницами Зыкиной и ее помощницей продолжается конфликт из-за наследства, которое артистка оставила после смерти. Татьяна Свинкова подчеркивает, что «Людмила Георгиевна отдала детям все».

— Я всех троих помню малышами. Людмила Георгиевна дала им все, а как они этим распорядились — их воля. Мне обидно только за ее награды государственные, я хотела отдать их в музей, — говорит Свинкова.

Кроме того, помощница Зыкиной умилительно вспоминает, как племянница артистки пела для нее. Однако у родственницы Людмилы Георгиевны иной взгляд на ситуацию. Екатерина Зыкина отвечает, что пела она для себя, а Свинкову всегда «терпеть не могла».

— Она — актриса и не бесплатно работала на тетю. Куда она квартиру дела? Нам наши квартиры не просто так дали, а продав папину, — говорит родственница певицы в эфире программы «Пусть говорят».

Однако, несмотря на обидные слова, Татьяна Свинкова заявила, что у нее нет причин злиться на родных Зыкиной.

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