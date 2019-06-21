Выпивший средство от засора труб находится в состоянии средней тяжести
На днях житель деревни Жуковка поступил в центральную больницу Одинцовского района.
Министерство здравоохранения сообщило, что мужчина по ошибке выпил средство для очистки труб, думая, что это лимонад.
— Пострадавший продолжает лечение в Одинцовской центральной районной больнице. На данный момент он находится в состоянии средней степени тяжести, стабилен, — рассказали в пресс-службе Министерства.
Ранее сообщалось, что мужчина шестидесяти шести лет направлялся к дому и, достав из пакета купленную им ярко оранжевую бутылку химического средства, выпил содержимое.
Стало известно, что помимо жидкости для очистки труб, житель Московской области купил, также, лимонад и попросту перепутал одну бутылку с другой. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».
За последний месяц это не первый случай отравления химическими веществами. Не так давно известный шоумен Бари Алибасов, также, спутал бутылку средства от засора с напитком. После употребления химического вещества он экстренно отправился в реанимацию.
Сейчас Алибасов находится на этапе восстановления и продолжает свое лечение.
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