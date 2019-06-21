Один из лучших в мире гидов назвал китайских коллег хамами, а профильное образование — ерундой

Депутат Государственной думы от ЛДПР Антон Морозов внес на рассмотрение законопроект об обязательном наличии российского гражданства и высшего профессионального образования в области культуры и туризма у гидов и экскурсоводов. Предполагается, что это позволит исключить непрофессионализм и некомпетентность в сфере предоставления туристических услуг.

Московский гид Феликс Мальцев, который в 2015 году вошел в десятку лучших в мире гидов по версии издания The Guardian, рассказал «Вечерней Москве», имеют ли такие нововведения смысл и действительно ли надо иметь экскурсоводу российский паспорт.

— Часть законопроекта, касающаяся обязательного профильного образования для экскурсоводов — это полная ерунда. На сегодняшний момент оно в России просто убого поставлено, и все хорошие гиды, в том числе и я, имеют альтернативные профессии. Я, например, имею историческое и филологическое образование, и, на мой взгляд, именно история имеет смысл в этой области. А сейчас гидов-переводчиков натаскивают на заучивание каких-то маршрутов, а если возникает вопрос, не связанный с конкретной улицей или витриной в музее, то они просто «плывут», потому что не ориентируются в обстановке. Поэтому первое предложение депутата — это просто невежество и непонимание реальной ситуации, — сказал Мальцев.

Что касается вопроса гражданства, то сейчас это касается в основном китайских гидов, которые ведут свою деятельность на территории России. Они нередко плохо владеют русским языком и рассказывают соотечественникам поверхностную или даже искаженную информацию.

— Меня не очень волнует, что они своим клиентам говорят, так как это невозможно проследить, да и нет особо смысла в этом. Все-таки у нас свобода слова гарантирована. Но эти китайские гиды раздражают своим хамством, и я несчастлив, когда вижу группы этих туристов с такими экскурсоводами. Я уважаю великую культуру Китая, но те гиды, которые мне попадались (за парой исключений), к этой культуре никакого отношения не имели, — заявил эксперт.

По его мнению, нет никакой необходимости иметь паспорт гражданина России для того, чтобы работать гидом.



— Я не считаю, что юридически тут существует проблема или надо ее создавать. Как правило, если человек приезжает из культурной страны, то он имеет соответствующий кругозор. Я, к сожалению, не встречал на улицах Москвы британских, французских или шведских гидов, но если таковые появятся, то я буду это только приветствовать, — резюмировал экскурсовод.

СПРАВКА

Напомним, что радиостанция Business FM (Санкт-Петербург) ранее сообщала, что в 2018 году две российские столицы посетили 1,5 миллиона китайских граждан. Предполагается, что в этом году этот показатель вырастет на 15–20 процентов.

Однако оптимизма игроки туристического рынка не испытывают: прибыли от потока гостей из Китая фактически не получает ни российский бюджет, ни бизнес, говорится в материале радиостанции. Как подсчитали в компании «Бест Драйв», две трети рынка обслуживают нелегалы. Оценить масштабы упущенной прибыли нельзя, но объемы теневого рынка исчисляются миллиардами, утверждают эксперты.

Читайте также: «Отдыхать не получается»: российские туристы рассказали о происходящем в Грузии