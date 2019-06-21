АТОР пересчитала находящихся в Грузии российских туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала, что в настоящее время в Грузии находятся до 10 тысяч организованных туристов из России.

Как уточнила Ломидзе, данная оценка носит приблизительный характер, однако АТОР исходит из предположения, что в Грузии около 5-7 тысяч организованных российских туристов.

Директор Ассоциации туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко заявил, что находящиеся в настоящее время в Грузии туристы из России вернутся домой до 8 июля.

Осауленко отметил, что пока каких-либо поручений от компетентных государственных органов на данный счет нет, однако уже ведется работа по уточнению количества российских туристов, находящихся в Грузии.

По предварительным данным, их несколько сотен, причем у всех есть обратные билеты, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

Напомним, в Грузии разразился политический кризис, в связи с массовыми беспорядками Ростуризм рекомендовал гражданам отказаться от поездок в эту страну.

Вслед за этим президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.

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