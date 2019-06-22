Россиянам вернут деньги за купленные туры в Грузию
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что все россияне, купившие туристические путевки в Грузию, могут претендовать на полный возврат уплаченных денег.
В соответствии со статьей 14 закона «О туризме», в случае возникновения угрозы безопасности, жизни и здоровью в стране назначения турист (экскурсант) вправе потребовать расторжения договора о реализации туристского продукта или его изменения.
При этом туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, цитирует Ломидзе ТАСС.
Напомним, в Грузии разразился политический кризис, в связи с массовыми беспорядками Ростуризм рекомендовал гражданам отказаться от поездок в эту страну. Вслед за этим президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории РФ в Грузию.
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