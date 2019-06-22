Остановку автобусов № 454 перенесут на три дня
• 01:55 • 22 июня 2019
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Аналогичным образом остановку будут переносить с 6 по 8 июля, с 20 по 22 июля, с 3 по 5 августа, с 17 по 19 августа, с 31 августа по 2 сентября
Фото: Пресс-служба ГУП "Мосгортранс" (http://www.mosgortrans.ru/)
Пресс-служба АО «Мостранставто» предупреждает пассажиров о предстоящем переносе остановки автобусов № 454.
С 22 по 24 июня возле станции метро «Киевская» будет перенесено, поскольку на участке Филевской линии Московского метрополитена от «Киевской» до «Кунцевской» запланировано временное прекращение движения поездов.
Аналогичным образом остановку будут переносить с 6 по 8 июля, с 20 по 22 июля, с 3 по 5 августа, с 17 по 19 августа, с 31 августа по 2 сентября, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в районе временно закрытых станций Филевской линии 22 и 23 июня может быть ограничен доступ к парковкам.
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