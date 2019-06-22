Участок Филевской линии Московского метро закрыли на два дня
Пресс-служба ГУП «Московский метрополитен» напоминает, что с 22 июня участок Филевской линии метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрылся на два дня.
В связи с проведением работ по реконструкции наземного участка инфраструктуры метро поезда на данном участке не будут курсировать до понедельника, 24 июня.
В период закрытия участка Филевской линии будут запущены более 50 низкопольных автобусов особо большой и средней вместимости по маршрутам «КМ1» и «КМ2». Проезд в автобусах будет бесплатным.
В связи с закрытием участка метро и запуском компенсационных автобусов движение на западе Москвы в выходные 22 и 23 июня будет ограничено, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что в связи с изменениями в работе транспорта остановку автобусов № 454 перенесут на два дня.
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