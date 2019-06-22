Московский форум социальных инноваций собрал более 34 тысяч человек
С 19 по 21 июня в Москве прошел форум социальных инноваций. Участие в мероприятиях, проводившихся в открытом формате, приняли более 34 тысяч человек.
Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы в Правительстве по вопросам социального развития, рассказала о проведении форума.
- В течение трех дней мы участвовали в огромном количестве дискуссий по всем вопросам социального развития, будь то образование, здравоохранение, долголетие, активный образ жизни или счастье, которым должна быть пронизана вся социальная сфера, - передает ее слова официальный сайт мэра Москвы.
Анастасия Ракова отметила, что по ходу проведения форума было озвучено множество интересных идей, представлены проекты и предложения, уже работающие в других странах.
Заместитель мэра Москвы в Правительстве подчеркнула, что участие во встречах приняли 200 политических и общественных деятелей.
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