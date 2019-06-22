Власти Москвы проведут полную проверку аттракционов после инцидента в «Сокольниках»
Пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы сообщила, что в связи с инцидентом в парке «Сокольники» власти города поручили провести доскональную проверку аттракционов.
Объединению административно-технических инспекций (ОАТИ) совместно со службами Департамента культуры города Москвы поручено в течение двух суток провести внеплановую проверку всех аттракционов, находящихся на территории столицы.
Отмечается, что речь идет о проверке не только технического состояния аттракционов, но и организационно-разрешительной документации.
Напоминаем, что в субботу, 22 июня, при поломке аттракциона в парке «Сокольники» пострадали трое детей. Пресс-служба парка «Сокольники» сообщила, что в процессе запуска сломался болт крепления кабины. СК возбудил уголовное дело по факту произошедшего.
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