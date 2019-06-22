МИД РФ потребовал от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов
Министерство иностранных дел потребовало от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов после попытки нападения на съемочную группу канала «Россия 24». Об этом говорится в распространенном в субботу, 22 июня, сообщении внешнеполитического ведомства.
— Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом, — говорится в сообщении.
В министерстве ждут реакции от профильных международных организаций и от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, говорится в сообщении в Twitter.
Требуем от #Тбилиси обеспечить безопасность для находящихся в Грузии рос.журналистов и граждан Российской Федерации в целом. Ждём реакции от профильных международных организаций и НПО, прежде всего от Представителя #ОБСЕ по вопросам свободы #СМИ А.Дезира. https://t.co/j2juNeD2T5 pic.twitter.com/bmfGzogAp6— МИД России (@MID_RF) 22 июня 2019 г.
Ранее сообщалось о том, что на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси напали хулиганы. Они выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить журналиста и оператора.
Напомним, что с четверга, 20 июня, в Грузии проходят акции протеста, на фоне которых глава парламента страны Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.
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