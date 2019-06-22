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Внешняя политика

МИД РФ потребовал от Грузии обеспечить безопасность российских журналистов

Егор Павленко
• 19:27 • 22 июня 2019
Ведомство следит за развитием ситуации в Грузии
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Ведомство следит за развитием ситуации в Грузии
Фото: официальный сайт Министерства иностранных дел РФ

Министерство иностранных дел потребовало от властей Грузии обеспечить безопасность российских журналистов после попытки нападения на съемочную группу канала «Россия 24». Об этом говорится в распространенном в субботу, 22 июня, сообщении внешнеполитического ведомства.

— Требуем от грузинских властей обеспечить безусловную безопасность для находящихся на территории страны как российских журналистов, так и граждан Российской Федерации в целом, — говорится в сообщении.

В министерстве ждут реакции от профильных международных организаций и от представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира, говорится в сообщении в Twitter.


Ранее сообщалось о том, что на съемочную группу телеканала «Россия 24» в Тбилиси напали хулиганы. Они выкрикивали националистические лозунги, плевались и попытались избить журналиста и оператора. 

Напомним, что с четверга, 20 июня, в Грузии проходят акции протеста, на фоне которых глава парламента страны Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Читайте также: Съемочная группа российского телеканала подверглась нападению в Грузии

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