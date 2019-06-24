Супруга Павла Прилучного рассказала о трудных временах в семье

Жена актера Павла Прилучного актриса Агата Муцениеце рассказала, что еще шесть лет назад их семья бедствовала. По ее словам, после рождения сына Тимофея у них не было денег даже на покупку детской коляски. Тогда паре помогли знакомые.

— Кто-то нам презентовал подарочную карту в магазин на 14 тысяч рублей, и мы купили коляску за 13,5 тысячи, — поделилась Агата Муцениеце в беседе с корреспондентом издания Teleprogramma.Pro.

Однако актриса добавила, что они с мужем никогда не унывали и всегда были уверены, что эти трудности временные.

Сейчас супруги также не могут похвастаться высокими доходами, но признаются, что денег у них столько, чтобы о них не думать.

Павел Прилучный и Агата Муцениеце поженились в 2011 году. В 2013 году у них родился сын Тимофей, а еще через три года дочь Мия.

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