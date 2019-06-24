Музей истории российской литературы имени Даля получил новое здание

Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля (ГМИРЛИ) получил новое здание на Зубовском бульваре, 15. Теперь его главной площадкой станет отреставрированный доходный дом Любощинских-Вернадских, в котором жили многие известные люди нашей страны. Им посвящена одна из экспозиций музея. Первых посетителей встречают еще две выставки — «Литература XX века. Коллекция ГМИРЛИ им. Даля» и «Между Римом и Москвой: «Тюремные тетради» Антонио Грамши». Набор не случаен. Он зримо задает направления деятельности музея и обозначает масштаб. Русская литература — часть европейской и мировой литературы. И новый музей располагает возможностью выразить это в полной мере.

На выставке представлены оригиналы «Незнакомки» Александра Блока, «Отравленной туники» Николая Гумилева, «Собаке Качалова» Сергея Есенина, «Нового синтаксиса» Валерия Брюсова, «Поэмы без героя» Анны Ахматовой...

Как сказал «Вечерке» директор музея Дмитрий Бак, серия выставок будет сосредоточена вокруг литературы прошлого столетия.

— Центр нашего внимания — ХХ век, и этот дом постепенно будет разворачиваться в сторону создания адекватной картины истории российской литературы прошлого столетия, — добавил директор ГМИРЛИ.

На очереди мемориальные экспозиции Ильи Ильфа, Алексея Ремизова, Осипа Мандельштама.

Стоит заметить, что Государственный музей истории российской литературы имени Даля, долгие годы известный как Государственный литературный музей, всегда был преимущественно музеем мемориальным.

И его помещения находятся в разных местах страны. В одной Москве их восемь: Дом-музей Герцена в Сивцевом Вражке, Мемориальный музей-квартира Алексея Толстого на Спиридоновке, Доммузей Чехова на Садовой-Кудринской...

Но до сих пор Литературный музей не располагал площадкой для создания единой истории русской литературы. Теперь музейщики надеются воссоздать целостную и достоверную историю русской словесности XX столетия. В 2021 году музей отметит столетие, и к этой дате приурочена большая научная и выставочная работа.

Экспозиция, посвященная лидеру итальянских коммунистов, впервые дает российскому зрителю увидеть знаменитые тюремные записи Антонио Грамши. За пределы Италии они до сих пор вывозились лишь единожды, осенью 2017 года в Лондон. Но, как говорит Дмитрий Бак, если лондонская экспозиция была посвящена одним лишь «Тюремным тетрадям», то московская выставка ставит вопрос шире: познакомить российского зрителя с творчеством, личностью и судьбой самого Антонио Грамши. В экспозиции представлены личные вещи семьи Грамши, он был женат на москвичке.

Нельзя не сказать о самом доме Любощинских-Вернадских и его обитателях. На новоселье были приглашены его бывшие жильцы: внучка автора «Мифов Древней Греции» Николая Куна Инна Немировская, вдова кинорежиссера Льва Кулиджанова Наталья Фокина, преподнесшая музею памятные записи и фотографии, которые станут частью экспозиции.

Этот красивый шестиэтажный двухподъездный доходный дом на Садовом кольце, прямо у выхода из станции метро «Парк культуры», напротив Музея Москвы, был построен архитектором Григорием Ярцевым в 1912 году по индивидуальному проекту для тамбовского помещика Марка Любощинского. На момент постройки он был одним из самых «инновационных» в Москве. Здесь было централизованное горячее водоснабжение и лифт.

Среди первых жильцов дома были писатель Викентий Вересаев, один из руководителей партии кадетов князь Дмитрий Шаховской, философ и богослов отец Сергий Булгаков, историк философии Борис Фохт. После революции здание передали в ведение Центральной комиссии по улучшению быта ученых при Совнаркоме.

Тогда сюда вселились историк Николай Кун, востоковед, поэт и переводчик, супруг Анны Ахматовой Владимир Шилейко, художник Дмитрий Кардовский, создатель Музея игрушки Николай Бартрам, художник Лев Жегин — сын архитектора Федора Шехтеля. А после Великой Отечественной войны сюда переехал кинорежиссер Лев Кулиджанов, женившийся на внучке Любощинского и показавший центральную арку дома в фильме «Дом, в котором я живу»... Теперь этот дом открыл свои двери для всех любителей отечественной литературы.

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